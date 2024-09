Accoltellamento a Favara durante il concerto di Fiordaliso che si è tenuto nell’affollata piazza Cavour ed organizzato nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe L’episodio violento sarebbe avvenuto nei pressi della Chiesa madre, in piazza dei Vespri nei pressi di un rivenditore ambulante di panini e in pochissimi tra i presenti si sono accorti dell’accaduto. Il concerto non è stato interrotto.

Il ferito di 46 anni, favarese non ha subito lesioni gravi.

I Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti immediatamente e le indagini sono in corso per accertare le ragioni e le responsabilità relative all’accaduto.