I poliziotti del commissariato di Canicattì, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno arrestato un cinquantottenne del posto. L’uomo deve scontare una condanna di cinque anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni, detenzione abusiva di armi, rapina, estorsione e stalking.