Brutta sorpresa per l’ex parroco della parrocchia del Santo Sepolcro, padre Mario Di Lorenzo che all’uscita del Collegio di Maria, dove stamani aveva celebrato la Santa messa, non ha più trovato la sua vecchia Opel corsa che aveva posteggiato davanti la chiesa in via Collegio. All’interno c’erano il telefono cellulare e i documenti. Padre Mario ha denunciato il furto ai carabinieri.