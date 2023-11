Tre condanne per la rapina violenta, con tanto di sequestro di persona, avvenuta nel maggio 2020 a Racalmuto ai danni di tre anziani. I giudici della seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo, presieduta da Antonio Napoli, hanno confermato la sentenza di primo grado .

La vicenda risale nel periodo subito dopo il lockdown dovuto al coronavirus. Secondo la ricostruzione dell’accusa i tre avrebbero fatto irruzione in casa degli anziani mentre stavano sistemando l’orto in giardino. Picchiati, malmenati e minacciati. Il bottino fu quantificato in 50 mila euro tra monili d’oro, un lingotto (che è stato ritrovato) e monete antiche di grande valore. La svolta avviene grazie ad una profonda conoscenza del territorio da parte dei carabinieri di Racalmuto che hanno notato in paese una macchina di “forestieri” che si aggirava per le vie. Dal numero di targa si è risaliti a due dei quattro indagati. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Re, Lucia e Vinciguerra.