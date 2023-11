– Veicoli sfrecciano ad alta velocità a qualsiasi ora in centro abitato, in prossimità di scuole e attività commerciali. La mappa di alcune delle strade comunali che sembrano diventate autodromi è presto fatta: via Tenente Palma, ex Corso Brancatello e Viale Pietro Nenni.

Raccogliendo l’allarme lanciato da diversi residenti e cittadini che hanno segnalato in diverse zone del centro abitato la presenza di automobili e moto che sia di giorno che di notte sfrecciano a velocità oltre il limite consentito – dichiarano Mario Castronovo (Segretario PD Palma) e Ugo Farulla (Consigliere Comunale PD) – e considerato che per via della scarsa attenzione riservata alle condizioni di sicurezza l’incolumità dei cittadini è messa spesso in pericolo, soprattutto per i pedoni che attraversano le strade sopra citate anche laddove le strisce pedonali sono assenti abbiamo chiesto all’amministrazione quali iniziative urgenti intende adottare al fine di garantire maggiore sicurezza a residenti e cittadini.

In queste importanti strade del nostro comune – concludono Castronovo e Farulla – è necessario intervenire con urgenza affinché alcuni conducenti non pensino più di trovarsi in pista. Inoltre, ricordano che è possibile inviare loro segnalazioni tramite l’apposita email segnalazioni.cittadinipalma@gmail.com, uno strumento attivo per continuare a creare un vero e proprio “filo diretto” con i propri concittadini e per segnalare disservizi, carenze e problemi.