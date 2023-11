Un giovane di 20 anni di Corleone è caduto con lo scooter ed è finito contro un nettascarpe o battitacco, utilizzato dagli agricoltori per pulirsi le scarpe dopo la giornata passata nei campi a coltivare, ferendosi in modo grave alla spalla.

Secondo il giovane caduto la sera del 4 febbraio in via Sant’Agostino la causa delle rovinosa caduta che ha comportato mesi e mesi di cure non ancora concluse è stata la pessima condizione del manto stradale.

Il trauma alla spalla è più grave di quello che appariva all’inizio. Il giovane si è dovuto sottoporre a svariate visite specialistiche e a cicli di fisioterapia prescritti dai medici fisiatri e la funzionalità dell’arto, peraltro quello destro, non gli tornerà più quella di prima, gli resterà una invalidità permanente.

Per essere risarcito è assistito dallo Studio3A-Valore Spa e ha presentato una denuncia querela nei confronti del Comune di Corleone indirizzata alla procura di Palermo e presentata alla tenenza della Guardia di Finanza della stessa Corleone.

“Due agenti di polizia del commissariato di Corleone nel loro sopralluogo, – affermano i legali – hanno effettivamente appurato, per citare il loro rapporto, “la presenza di un battitacco in ferro nel marciapiede e di brecciolino sull’asfalto che rendeva la strada potenzialmente pericolosa”.

Sotto accusa l’omessa manutenzione della strada da parte del Comune. “Attendiamo risposte dal Comune di Corleone – aggiungono gli avvocati – Ma, nonostante i ripetuti solleciti, l’amministrazione comunale, non ha mai risposto, neanche solo per denegare il risarcimento dovuto: il nulla. Con la conseguenza che il danneggiato, non bastasse tutto ciò che ha patito, sarà anche costretto ad adire le vie legali per far valere i suoi diritti”.