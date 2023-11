Dopo Aeroitalia e Ita airways (ex Alitalia) una terza compagnia aderisce all’iniziativa contro il caro voli della Regione Siciliana. Anche Wizz air, compagnia low cost, prevederà la possibilità di utilizzare lo sconto per i siciliani nella prenotazione dei biglietti. Sul piatto anche l’ipotesi che possa aderire Ryanair. Sotto questo aspetto il dialogo è aperto.

Sì all’utilizzo del scontro anche a voli sotto i 50 euro

Altra novità è che la Regione applicherà controil caro voli la possibilità di utilizzare lo sconto anche su tratte che sono al di sotto dei 50 euro di tariffa. In pratica in questo modo viene accettata una delle proposte che era stata avanzata proprio da Ryanair nei giorni scorsi in seguito ad un vertice romano con il governo nazionale. L’altra novità è che lo sconto sarà retroattivo a partire dai voli prenotati dal 10 novembre, e non dall’1 dicembre come prospettato. La Regione attiverà il 4 dicembre una piattaforma dove sarà possibile chiedere il rimborso.

Il nuovo avviso

L’assessorato delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato proprio ieri un nuovo avviso che contiene l’abolizione della soglia per ricevere il beneficio. Nel documento anche l’esito della manifestazione di interesse: hanno aderito le compagnie Aerotalia, Ita Airways e Wizz Air. Avviato, inoltre, il dialogo con altri vettori per creare le condizioni per ulteriori adesioni al programma lanciato dal governo regionale. L’intervento è attivato sui collegamenti degli aeroporti siciliani con gli scali di Roma (Fiumicino e Ciampino) e Milano (Malpensa, Linate e Bergamo-Orio al Serio), sia in andata sia in ritorno. Almomento il bonus è valido sino al 31 dicembre 2024.

Aricò: “In arrivo altri sconti”

“Con gli ulteriori 5,5 milioni di euro concessi dallo Stato – dice l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – il budget complessivo della misura sale a circa 33 milioni. Risorse che ci permettono di valutare anche la possibile estensione ad altri aeroporti. È in fase di allestimento la piattaforma regionale gestita dal dipartimento delle Infrastrutture che sarà operativa il 4 dicembre, per consentire ai siciliani di richiedere sia lo sconto riservato ai residenti sia quello per le categorie prioritarie. Inoltre, attraverso il portale regionale, si potrà richiedere il rimborso anche per i voli effettuati con i vettori che non hanno ancora aderito, con quelli che non hanno ancora adeguato il sistema di biglietteria.