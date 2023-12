Rimborso spesa di compartecipazione per il trasporto di studenti pendolari.

Per i genitori degli studenti pendolari è in corso il rimborso della quota di compartecipazione al trasporto degli studenti, come previsto dalla circolare delle Regione Sicilia, assessorato alla Pubblica Istruzione.

Le somme spettanti, verranno accredidate agli aventi diritto sull’iban o pagate per cassa. La comunicazione è annunciata dal sindaco Salvatore Pitrola e dall’assessore alla Pubblica Istruzione.

Giovanni Blanda