L’assessorato al Turismo della Regione Siciliana ha accolto la richiesta di patrocinio oneroso presentata alcuni mesi fa dal Comune di Sciacca per gli aventi natalizi. Concesso un contributo di 5.000 euro. È quanto rende noto l’assessore comunale al Turismo Francesco Dimino nell’esprimere la sua gratitudine all’assessore regionale Elvira Amata e a tutti gli uffici dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana per aver valutato positivamente la proposta del Comune di Sciacca.

“Grazie a questa preziosa collaborazione – dice l’assessore Francesco Dimino – il Comune di Sciacca è stato in grado di ampliare la gamma di iniziative e spettacoli previsti nel periodo natalizio. I 5.000 euro di contributo consentiranno di offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza ancora più coinvolgente e festosa. L’Amministrazione comunale ha lavorato instancabilmente per la realizzazione di un calendario ricco di eventi, progettando iniziative finalizzate ad animare il nostro amato centro storico durante le festività. Questo sostegno finanziario conferma l’impegno della Regione Siciliana nel promuovere il turismo e la cultura locale, e siamo grati per la fiducia accordataci. Sciacca si prepara, dunque, a vivere con gioia e spirito festoso il periodo natalizio, invitando tutti i cittadini e i visitatori a partecipare alle iniziative in programma che renderanno il nostro centro storico ancora più vibrante e accogliente”.