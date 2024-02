nel corso delle attività di routine, gli operatori di Aica hanno riscontrato due guasti sull’acquedotto Tre Sorgenti individuati, rispettivamente, in contrada Giardina a San Biagio Platani, e in contrada Salto D’Angiò ad Aragona, che ne compromettono il corretto funzionamento.

I lavori di riparazione saranno eseguiti domani e, di conseguenza, dalle 19 di oggi sarà sospesa la fornitura idrica ai comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro e Palma di Montechiaro e alle utenze Voltano.

La fornitura ai comuni sarà ripristinata non appena si concluderanno gli interventi di riparazione ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.