Auto a fuoco lungo la strada statale 122 Canicattì Nord nei pressi del bivio di Serradifalco. Non si conoscono le cause del rogo; sul luogo lanciato l’allarme hanno lavorato una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno spento le fiamme che si sono sviluppate dal vano motore, e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente l’autista, un impiegato Enel, è riuscito a mettersi in salvo giusto in tempo.