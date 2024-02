A partire dalle 17:15 di oggi, domenica 25 febbraio, è possibile votare Naro come il Borgo dei Borghi. La pagina dedicata ai 20 borghi in competizione è ora online su https://www.rai.it/borgodeiborghi/. Ogni regione italiana ha il suo rappresentante, e per la Sicilia è Naro, in provincia di Agrigento. I voti possono essere espressi una volta al giorno fino al 17 marzo 2024 alle 23:59. Il vincitore sarà annunciato durante una serata speciale di Kilimingiaro su RAI 3 il 31 marzo 2024. Naro, con i suoi monumenti barocchi, il Castello, il Duomo e il Museo all’Aperto di Via Vanelle, è in lizza per rappresentare la Sicilia. L’invito al voto è esteso a tutti gli utenti siciliani, supportato anche da diverse amministrazioni comunali. La competizione promette di essere avvincente, con Naro come possibile Borgo dei Borghi italiani del 2024.