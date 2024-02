Sono cinque gli argomenti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Ravanusa, convocato per il 27 febbraio prossimo, con inizio alle ore 16,30.

In agenda: l’elezione dei componenti della commissione per le garanzie statutarie e la nomina dei membri per l’istituzione dell’ufficio di controllo analogo sulle societa’ in house. Completano l’ordine del giorno le risposte del sindaco ad alcune interrogazioni presentate da gruppi consiliare, la nomina degli scrutatori dell’adunanza consiliare e la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. La seduta consiliare – convocata dal presidente del Consiglio comunale, Maria Teresa Rago – si terra’ presso il palazzo municipale, nella sala “Lillo Gattuso”.

Giovanni Blanda