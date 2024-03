Per il secondo anno Favara si conferma città Plastic Free. “Questa mattina il abbiamo ricevuto a Milano il riconoscimento al lavoro fin qui svolto in collaborazione con l’associazione di tutela ambientale per una città più pulita.Un impegno che sosterremo sempre perché un futuro senza plastica è possibile.” Queste le parole del sindaco Antonio Palumbo a margine della cerimonia di consegna del premio.

Favara rientra tra le 111 Amministrazioni che sono stati insigniti del premio; i Comuni hanno superato una valutazione basata su 23 punti suddivisi su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus.