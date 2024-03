Sono sempre più presenti nei settori tradizionalmente maschili le imprese femminili registrate in Italia e mentre a livello nazionale si attestano al 22,2% del totale del tessuto produttivo nazionale in provincia di Agrigento salgono al 25,27% , al 20° posto in tutta Italia.

Questi alcuni degli elementi che emergono dalla lettura dei dati dell’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere, realizzato con il supporto di SiCamera e Centro studi Tagliacarne.

Anche se il 2023 segna una battuta d’arresto nella crescita delle imprese guidate da donne, non interrompe la presenza dell’universo femminile in settori tradizionalmente maschili, soprattutto in quelli a maggior contenuto di conoscenza. E pur restando contraddistinto dalla piccola dimensione e da una maggior fragilità, il mondo dell’impresa al femminile fa passi avanti sul fronte del rafforzamento della struttura imprenditoriale. Resta inoltre un approdo importante per molte giovani donne, offrendo così a tante imprenditrici un’opportunità concreta di impegno e di crescita professionale.

“E’ un momento di grande soddisfazione per il nostro territorio – sottolinea il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – questo dato che riguarda le imprese al femminile della nostra provincia. Siamo in presenza di una realtà importante che va sempre più consolidandosi nel nostro sistema produttivo. Una realtà che ha tutte le caratteristiche per continuare a crescere e a rafforzarsi sempre di più contribuendo in maniera significativa allo crescita dell’economia locale,”