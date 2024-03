All’anagrafe è Fabrizio Saccomando, ma per il mondo dei social lui è Faber_Sak. Arriva da Naro la storia di un ragazzo che ha sempre creduto nei suoi sogni ed oggi è un Influencer certificato. Il suo profilo instagram (che conta 83mila follower che crescono ogni giorno), è stato verificato dal sito InfluencerItalia.it. I suoi follower sono tutti reali ed ha un coinvolgimento giornaliero con il suo pubblico. < >. Tutto è iniziato per gioco, fino a conquistare tante collaborazioni con varie agenzie che hanno creduto nel suo progetto. Dietro la pubblicazione di un post c’è un lavoro di comunicazione. < >. Faber_Sak, che adesso ha una collaborazione con una agenzia di Milano, è apprezzato per il suo stile. L’essere diverso dalla massa.