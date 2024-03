È iniziato da una settimana il “Dentro X Sempre” tour, che sta portando Gazzelle davanti al suo pubblico nei palazzetti delle principali città italiane. 11 date che hanno già collezionato, ancor prima dell’inizio, un tutto esaurito dietro l’altro e raddoppi, fino ad arrivare a tre sold out nella sua Roma.

Oggi, dopo essere tornato nel primo palasport che l’ha ospitato, quello del Forum di Assago, con due date sold out e aver riempito il cuore di tutti i presenti, annuncia le date degli imperdibili appuntamenti, che quest’estate lo porteranno sui palchi dei principali festival in giro per l’Italia. Unica data siciliana prevista il 13 luglio 2024 alla Villa Bellini di Catania. L’appuntamento siciliano è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

I fan sono già pronti a farsi trasportare dalle sue canzoni senza tempo, dai primi successi e il suo suo ultimo album “Dentro” fino al brano sanremese “Tutto Qui”, già certificato oro.

I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Il 16 maggio 2024 il cantautore si esibirà in uno straordinario evento all’Arena di Verona, un appuntamento unico che si va ad aggiungere al “Dentro X Sempre” tour. Questa sarà la prima occasione per l’artista di portare la magia della sua musica in una delle venue più suggestive e storiche d’Italia per un concerto tutto suo.