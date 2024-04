Nell’Isola sono previsti due appuntamenti, organizzati da Tema Agency Sagl: il 18 aprile 2024 a Catania al Teatro Metropolitan e il 19 aprile 2024 a Palermo al Teatro Golden. La nuova versione dello spettacolo ha in serbo sorprese e si arricchisce di nuovi racconti, nuove immagini e video inediti ma, le assolute protagoniste, restano sempre le canzoni.

Il legame di Pupo con la Sicilia ha origini antiche. “Le mie prime uscite con il nome d’arte ‘Pupo’ – racconta Enzo Ghinazzi – sono state in Sicilia. Al Carnevale di Acireale e poi al Canta Sud di Daniele Piombi. Ero emozionatissimo, ma il calore e l’accoglienza dei siciliani, mi ha molto aiutato. È anche grazie a questa meravigliosa, unica Isola, che io sono diventato quello che vedete”.

I racconti di Pupo non si fermano a questi aneddoti. “In Sicilia, per l’esattezza a Falcone, in provincia di Messina, vicino a Barcellona Pozzo di Gotto – continua Pupo – nacque una particolare amicizia con una bellissima ragazza. Mora, occhi neri, sempre sorridente e positiva. Si chiamava Cinzia. Per un periodo mi seguì in tournée nel ruolo di corista. Vicino a Barcellona Pozzo di Gotto, c’è un paesino chiamato ‘Olivieri’. Lì abitava Salvatore Gullo, uno dei miei più cari e amati amici. Nel momento del bisogno, non esitò a frugarsi in tasca prestandomi denaro. A Palermo, è nato e vissuto uno dei miei più grandi amici: Pino Guarino. Con Pino eravamo come fratelli. Lui faceva il rappresentante ma, quando aveva tempo, si metteva a mia completa disposizione, accompagnandomi nei concerti di piazza che effettuavo nell’isola. Ricordo che una sera, tornando da Ciminna verso Palermo, Pino fu colpito da un improvviso attacco di sonno e rischiammo tutti e due di lasciarci le penne. Questo e molto altro, racconterò durante il mio spettacolo teatrale. ‘Su di noi……la nostra storia’, non è solo uno spettacolo di canzoni, ma un racconto unico ed originale di storie di vita vissuta. Storie di cui la Sicilia, in particolare Palermo e Catania, sono state protagoniste”.

