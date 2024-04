Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno denunciato, alla procura di Agrigento, un ventottenne disoccupato di Camastra, per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. L’uomo è stato sorpreso in macchina con un arnese di ferro a forma di “T” di oltre 40 centimetri, di cui non ha saputo fornire alcuna spiegazione, ma si è assunto la proprietà dell’oggetto ed è stato denunciato alla procura. Il giovane ha nominato quale suo difensore di fiducia l’avvocato Sergio Baldacchino di Favara.