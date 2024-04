La Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.) ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud e la

Impianti s.r.l. partecipano alla Green Expo Ecomed del Mediterraneo, che si svolgerà a Misterbianco (Catania),

dal 17 al 19 aprile.

L’edizione di Ecomed 2024, che ha per tema “Catania 2030: Ambiente e Ambienti il Contenitore”, racchiude

una serie di iniziative ed eventi che hanno come filo conduttore l’Ambiente e gli Ambienti in tutte le loro

declinazioni, con il preciso obiettivo di accellerare il processo di profondo rinnovamento della Regione

mediterranea nel contesto del Green Deal Europeo.

Il presidente Marino ha anche annunciato la presentazione a Ecomed delle principali inziative, previste per il

2024, contenute nel piano di comunicazione della S.R.R.

“La partecipazione rappresenta un fondamentale passo avanti nel nostro incessante impegno per la

sostenibilità ambientale – ha dichiarato da parte sua l’ing. Giovanna Picone, amministratore unico di Impianti

s.r.l. Attraverso il nostro lavoro quotidiano e le iniziative speciali come il Concorso di Idee per le scuole, ci

sforziamo di innalzare la consapevolezza ambientale e migliorare la qualità della raccolta differenziata nei

Comuni soci. Durante la fiera, condivideremo i risultati raggiunti e le strategie future, mettendo in luce come le

prassi di eccellenza possano essere adottate su scala più ampia. La nostra visione è quella di un ambiente pulito

e sostenibile, dove ogni cittadino è protagonista attivo del cambiamento. Invito tutti a partecipare e a essere

parte di questa rivoluzione verde che stiamo promuovendo attivamente.”

La partecipazione della S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud e della Impianti s.r.l., due pilastri nella gestione

delle risorse ambientali e nella promozione della raccolta differenziata, sottolinea l’importanza di creare

sinergie locali per un impatto globale. Anche quest’anno, la Impianti s.r.l. ha voluto coinvolgere le classi di

quarta e quinta elementare dei Comuni Soci della S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud in attività di

formazione e sensibilizzazione volte al miglioramento della qualità della raccolta differenziata e all’educazione

ambientale. Questo è il nostro modus operandi per contribuire in parte alla rivoluzione verde per la

salvaguardia del pianeta.

Al suo punto di arrivo la prima edizione del Concorso di Idee pensato per le scuole secondarie di primo e

secondo grado dei Comuni soci della S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud, con la premiazione dei vincitori

che si aggiudicheranno i premi messi in palio dalla Impianti s.r.l., la società in house che gestisce la Piattaforma

integrata di contrada Timpazzo (Gela) e il servizio porta a porta nei Comuni di Butera, Delia, Mazzarino,

Niscemi, Gela, Sommatino e Riesi. Una testimonianza dell’attenzione che la società pone sul potenziamento

della raccolta differenziata e sulla sensibilizzazione dei cittadini a partire dalle giovani generazioni. Ottantanove

i ragazzi iscritti al concorso che hanno prodotto con grande cura video amatoriali, con il supporto dei loro

insegnanti sui temi di Agenda 2030. “I tre vincitori saranno proclamati in occasione di ECOMED 2024. I loro

contributi saranno trasformati in veri e propri spot che verranno messi in onda su Teleone (sponsor

dell’iniziativa) per circa un mese” – afferma la dott.ssa Cinzia Pepe, ideatrice del concorso insieme alla dott.ssa

Leyla Tanci. “L’auspicio della Impianti s.r.l. è che per la seconda edizione la partecipazione sia ancora più sentita

ed estesa”.