Nell’istante che apprendiamo che il 13 aprile è la giornata internazionale del bacio non possiamo fare almeno di sorridere, e poi di aderire, e subito

di sentire la nostra mente perdersi in una girandola di ricordi: dalla biografia intima alle fiabe, ai baci del cinema, a quelli politici maschera dell’ambiguità, alla storia dell’arte.

Silvia Lotti e Silvio Benedetto, fedeli agli appuntamenti da loro proposti a Campobello di Licata, baciano la primavera e propongono agli amici pittori una mostra sul tema.

Solita libertà di espressione, che “i Silvi” hanno sempre difeso in manifestazioni simili di svariati temi, sia in Sicilia che a Roma, in Liguria, in Argentina.

A questa mostra partecipano, insieme a Silvio Benedetto e Silvia Lotti, Calogero Alaimo, Diego Alù, Giuseppe Costanza, Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Chiara Licata Caruso, Giuseppe Liotta, Angelo Monachello.

Un importante e bell’apporto alla serata sarà l’ascolto di Maurizio Mosetti in “Il principe ranocchio”, una versione tratta dalla fiaba dei fratelli Grimm (dal podcast GIRODIRE’ Fiabe e leggende della tradizione popolare, link del sito https://girodire altervista.org/).

Sabato 13 aprile ore 18, Saletta Minerva, piazza Marconi 1

Campobello di Licata, Agrigento.

La mostra resterà aperta sino a venerdì 19 aprile, orario continuato dalla mattina alla sera tranne la domenica pomeriggio.