Dopo appena due anni, si torna all’elezioni comunali. Si voterà i giorni 8 de 9 giugno. Sono quattro i candidati a sindaco al Comune di Campobello di Licata (in ordine alfabetico): Lillo Massimiliano Musso, Antonio Pitruzzella, Michele Termini e Vito Terrana. Rispetto alla competizione elettorale di due anni addietro, in questa tornata elettorale figura un “”esordiente””: il ravanusano Musso. Questi è il leader della lista “”Forza del Popolo”. Nella recente competizione comunale, ma a Ravanusa, ha raggiunto quasi il 19% delle preferenze. Antonio Pitruzzella, sostenuto da Pd, M5S, “Sud chiama Nord” e Udc. E’ il primo cittadino uscente. Aveva superato i candidati a sindaco: Angelo la Greca, Andrea Mariani, Michele Termini e Vito Terrana. Dopo 14 mesi di sindacatura, la sua elezione – nel 2022 – era stata annullata con una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, per presunti “errori nelle schede elettorali”. Michele Termini. La sua lista civica: “Uniti per cambiare”, ha l’appoggio di Fratelli d’ Italia e Movimento per l’Autonomia. E’ stato sindaco della cittadina campobellese dal 2009 al dicembre del 2011, poi disarcionato dalla più ambita poltrona comunale per una mozione di sfiducia. Due anni addietro – cioè’ il 2022 – si piazzò in terza posizione. Aveva presentato ricorso di annullamento delle votazioni prima al Tribunale amministrativo regionale (Tar) (ricorso rigettato), poi al Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) (questa volta, ricorso accolto). Vito Terrana, candidato a sindaco della lista “Alleanza civica – Vito Terrana Sindaco”. E’ in quota Nuova Dc di Totò Cuffaro. Oltre alla Dc, ha l’endorsement di Forza Italia. Secondo piazzato nella consultazione comunale dei due anni fa.

Giovanni Blanda