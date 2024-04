Sono le ultime ore per presentare, al Comune di Campobello di Licata, le istanze di partecipazione al bando per la nomina del Collegio dei revisori dei conti 2024-27. Domande entro il 19 aprile. La nomina del collegio dei revisori dei conti è stata firmata, con provvedimento comunale, dalla Commissaria straordinaria, Teresa Burgio. Le istanze da presentare, in particolare, all’ente, mediante Pec, protocollo o raccomandata postale. Ne da comunicazione l’ufficio municipale Affari generali e Personale.

Giovanni Blanda