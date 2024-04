Maurizio Portelli, un medico anestesista di 60 anni, è stato trovato senza vita nella sua stanza all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. A trovarlo i suoi colleghi durante il cambio turno ieri mattina poco prima delle 8.

Il medico, aveva effettuato il suo turno di notte e si era messo sul letto della stanza per riposare quando, con tutta probabilità, è stato colto da un malore. Gli infermieri e il collega del cambio turno hanno bussato alla porta e lo hanno trovato senza vita, disteso nel lettino di servizio, quello utilizzato dai sanitari per rilassarsi qualche ora durante il turno in assenza di emergenze.

La causa del decesso, probabilmente, è dovuta ad un infarto che non gli ha lasciato scampo. I suoi colleghi hanno tentato di rianimarlo ma invano. Per l’anestesista non c’è stato nulla da fare. Portelli era molto conosciuto in città e si era contraddistinto per la sua professionalità.