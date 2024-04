Al via, a Campobello di Licata, in Piazza Xx Settembre, l’attesa sagra “” Mpurnatu & impanata”, 11esima edizione, a cura dell’associazione ‘”La Sagra”, l’ Acsi ( comitato provinciale di Agrigento) e Comune di Campobello di Licata. Protagonisti sono l’Mpurnatu, la tradizionale pasta al forno locale, e la ‘Mpanata, il pane con gli spinaci cotti e messi al forno. La kermesse si terrà sino a domenica 21 aprile.

Sabato, tra gli eventi in calendario, giochi per ragazzi (ore 10,30), mostra permanente di carretti siciliani (ore 11), apertura del concorso dei migliori piatti della sagra (ore 16), esibizione dei disabili Acams e Adda (ore 18,30), spettacolo circense ( ore 21) e concerto della band “Camurria”.

Altri eventi in programma domenica, la giornata conclusiva della sagra.

Giovanni Blanda