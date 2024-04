Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha disposto due condanne nel processo scaturito dal pestaggio di un ragazzino avvenuto ad Aragona nel settembre 2021. Il gup ha inflitto cinque mesi e dieci giorni di reclusione nei confronti di due 20enni entrambi di Aragona. Il pm Annalisa Failla aveva chiesto la condanna a sei mesi di reclusione. Il giudice ha altresì deciso che il beneficio della sospensione della pena sia strettamente collegato al risarcimento del danno alla vittima.

La vicenda risale al 26 settembre 2021. Il gruppo di aragonesi, secondo l’accusa, avrebbe accerchiato e picchiato un 18enne di Comitini nella centralissima piazza Umberto I. In nove lo avrebbero preso a calci e pugni per una discussione nata, secondo la denuncia della vittima, per puro campanilismo. La vittima riportò la frattura di entrambe le mani, ecchimosi, lesioni e traumi al cranio e all’addome con una prognosi di trenta giorni.