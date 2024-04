Si svolgerà venerdì 3 maggio alle ore 10.00, presso l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni “di Ravanusa, la cerimonia di intitolazione dell’aula “Musicabile” a Carmela dott.ssa Scibetta vittima della tragedia dell’11 dicembre 2021. Questa è una data che ha stravolto tante, troppe vite: accadde in quel giorno la tragica esplosione di Ravanusa causata da una fuga di gas che provocò ben nove vittime, tra cui la dott.ssa Scibetta, stimata dirigente comunale, persona altruista e generosa, capace di prendersi grandi responsabilità per il bene comune e soprattutto dei più deboli e delle persone in difficoltà.