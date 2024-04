Dopo oltre un anno di stop forzato, PIERO PELU’ torna finalmente alla musica e lo fa annunciando l’uscita del suo nuovo album, “DESERTI”, e il ritorno sul palco dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni.

Il DESERTI TOUR di Piero Pelù farà tappa il 16 agosto a Noto (SR), Scalinata Piazza Municipio per una data all’interno della rassegna Le Scale della Musica (promossa dal Comune di Noto e organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con GG Entertainment e Il Botteghino).

Seconda tappa il 18 agosto a Bagheria in provincia di Palermo. La data, all’interno del cartellone di Go Green Festival al Piccolo Parco Urbano, è organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria. Attenzione: l’originaria data del 17 agosto si sposta quindi al 18 agosto; i biglietti acquistati restano validi.

Sul palco Piero Pelù sarà accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso).

In questi giorni Pelù aveva dapprima azzerato i suoi profili social e poi pubblicato un sentito e sincero messaggio per tutti i suoi fan:

“Ciao a tuttt, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte shock acustico in studio di registrazione e che ero costretto a rimandare in blocco il mio Tour…

In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio.

Mentre vi sto scrivendo ho finito di produrre questo nuovo viaggio sonoro che vi raggiungerà prestissimo e in molte forme, infatti in questo lungo periodo lontano da voi ho fatto foto e video che quanto prima vi mostrerò.

Ho una fottuttisima voglia di tornare in mezzo a voi con queste nuove canzoni a cui sono particolarmente legato e con il tour che sarà più coinvolgente che mai.

Mi siete mancati, ci vediamo presto Ragazzacc!”

Questo countdown ha portato oggi alla pubblicazione di una prima traccia del disco dal titolo “NOVICHOK” (https://epic.lnk.to/NOVICHOK) un brano che Pelù ha deciso di condividere con i suoi fan in un luogo per lui molto importante, la cantina di via De’ Bardi a Firenze dove i Litfiba sono nati e hanno mosso i primi passi. Ieri sera, infatti, Pelù ha invitato un gruppo selezionato di fan alla cantina per partecipare allo Speakeasy da Piero, una serata pensata e voluta dal cantautore toscano per riallacciare i rapporti con le sue radici musicali ancora molto presenti in lui e nella sua musica.

A via De’ Bardi (dove Piero aveva cantato l’ultima volta alla fine del 1988) Pelù ha chiuso un capitolo (i Litfiba salutati per l’ultima volta a dicembre 2022 durante l’ultima data del tour di addio) per iniziarne uno nuovo: “DESERTI”.

“Ho scelto di annunciare l’uscita del nuovo album condividendo con i miei fan NOVICHOK perché viviamo in tempi che sono costantemente avvelenati dalle fake news e dall’odio sempre più diffuso dalla rete fino alle nostre strade – racconta PIERO – Novichok è il veleno subdolamente usato da Putin per uccidere i suoi oppositori e per metafora è il veleno che ogni giorno viene propinato a noi cittadini attraverso i cibi contaminati e le propagande sempre più invasive e false”.

Musicalmente “Novichok” è molto legata alle radici litfibiane di Piero e per questo la mitica cantina di via De’ Bardi a Firenze era il luogo ideale per presentarlo ai primissimi funs (come Pelù ama chiamare i suoi fan).

“DESERTI” sarà disponibile in tutti i negozi dal prossimo 7 giugno (Epic Records/Sony Music Italy). È il secondo capitolo della TRILOGIA DEL DISAGIO, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco “Pugili fragili”.