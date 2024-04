Brutto incidente stradale in via Gela, all’altezza dell’incrocio con via Sandro Pertini. Per cause in corso di accertamento, l’impatto ha coinvolto una vettura e un mezzo a due ruote. Ad avere la peggio, il conducente dello scooter rimasto a terra. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Licata e un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso del San Giacomo d’Altopasso che ha trasferito il malcapitato in ospedale per le cure necessarie.