A Palermo torna il pugilato professionistico e tra gli incontri clou – evento organizzato da Opi Since 82 di Alessandro Cherchi, Sices Cdia di Salvo Scalici e Cf management di Christian Vitale – c’è grande attenzione per Gloria Peritore che indosserà i guantoni per sfidare la serba Tijana Drakovic.

Peritore, già campionessa mondiale di kickboxing – ha vinto per tre volte consecutive Oktagon, prima donna italiana a vincere il Bellator – è attualmente pugile professionista, esordio è avvenuto nel 2023 alla Milano Boxing Night il 24 marzo vincendo all’unanimità contro Chiara Insarrualde.

Per Gloria si tratta anche di un ritorno a casa, nella sua terra: la Sicilia. Originaria di Licata si è poi trasferita a Firenze, dove ha esordito come professionista nella kickboxing, mentre ora risiede a Roma e nella Capitale è anche impegnata nel sociale con la sua organizzazione The Shadow Project – che porta in giro per l’Italia – diffonde i valori degli sport da combattimento e promuove l’empowerment femminile e con il progetto contro la violenza sulle donne: FightTheViolence.

Tutto pronto per la grande boxe al Palazzetto del Cus, dove Peritore Vs Tijana Drakovic si sfideranno in otto riprese nei pesi gallo. “Tengo molto a questo match, non solo perché segna un ritorno da sportiva nella mia isola ma anche perché una possibile vittoria sarebbe di buon auspicio verso la mia corsa al titolo” – commenta Gloria Peritore.