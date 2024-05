Ritorna, dopo qualche anno di pausa, l’Enduro Amatoriale di Canicattì, una motocavalcata che vanta una tradizione quasi trentennale, rappresentando così un classico appuntamento nel panorama enduristico siciliano.

Giunta ormai alla XVIII edizione, la manifestazione si svolgerà seguendo uno schema classico e collaudato, con iscrizione, partenza e pranzo finale presso l’Azienda Agrituristica Corte dei Monaci, in c.da Cannarozzo a Canicattì.

E’ stato previsto anche un ricco ristoro in una panoramica e accogliente località situata in un punto intermedio della motocavalcata dove sarà possibile anche fare rifornimento di carburante.

Una linea diversa è stata seguita invece per il percorso, in gran parte inedito e con varie tipologie di fondo, molto scorrevole e alla portata di tutti, con alternative hard ed extreme per i più esigenti, studiato nei minimi particolari per accontentare un po’ tutti i partecipanti che daranno fiducia al sodalizio canicattinese.

Particolare cura è stata profusa nel definire tutto nei minimi dettagli per poter assicurare il massimo divertimento senza mai perdere di vista le condizioni di sicurezza dei piloti.

Appuntamento quindi per il 19 Maggio a Canicattì dove su oltre 100 km di percorso le ruote tassellate tracceranno un’altra pagina indelebile nella lunga storia del Moto Club Canicattì.