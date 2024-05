Tutto pronto per la terza edizione del Trofeo “Costa del Mito” del 33° Giro di Sicilia, organizzato dal Veteran Club Panormus. L’edizione 2024, che avrà una tappa interamente dedicata alla Costa del Mito sulla Costa centro-meridionale della Sicilia, sarà presentata lunedì prossimo, 13 maggio, a mezzogiorno, a Palermo, nella cornice della Sala delle Carrozze di Villa Niscemi. Il Giro di Sicilia, rievocazione della storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912, si svolgerà dal 13 al 19 maggio e vedrà la partecipazione di oltre 200 equipaggi con auto storiche. Il Veteran car club Panormus, che da tempo ne cura l’organizzazione e che quest’anno compie cinquant’anni di attività, illustrerà le novità alla stampa.

Parteciperanno Antonino Auccello, presidente del Veteran car club Panormus e consigliere federale Asi, Mariano Cuccia, direttore del Veteran car club Panormus e i rappresentanti del Comune di Palermo e della Regione.

Il trofeo Costa del Mito, messo in palio dalla DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, prevede, il 18 maggio, il passaggio dalle più belle località costiere dell’area distrettuale da Gela a Selinunte. La tappa della Costa del Mito invita alla scoperta di 150 chilometri di mare cristallino, spiagge, riserve naturali, paesaggi e sapori unici.

La manifestazione è un’occasione eccezionale per promuovere insieme cultura e turismo. Si tratta di un avvenimento sportivo storico che esalta la bellezza dei luoghi ed è una vetrina per la cultura, la storia, i paesaggi, l’enogastronomia e la speciale ospitalità dei siciliani.