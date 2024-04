Ordina su internet un kit sportivo per un totale di 70 euro ma la merce non arriva. E questa volta, secondo quanto ipotizzato, non si tratterebbe della classica truffa online bensì di un vero e proprio furto. Un agrigentino, nonostante avesse tracciato la consegna, non ha più avuto notizie circa l’arrivo del pacco.

Il prodotto, infatti, risultava essere giunto a Catania ma da quel momento in poi nessuna notizia. All’uomo non è rimasto altro che raccontare tutto alla polizia che ha segnalato la vicenda agli agenti del capoluogo etneo. L’ipotesi di reato è furto.