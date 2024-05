Sono entrati, nel vivo, a Castrofilippo, i festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia. C’e attesa per la giornata di oggi ( Lunedì 20 maggio) per l’esibizione per la cittadina (Piazza Savatteri, vie Trieste, via Regina Elena, Piazza Giovanni 23mo, Corso Umberto, via Ciccotto, via Crocifisso, Viale Bonfiglio, via Triaste, Piazza Savatteri) degli sbandieratori e dei “tammurinara” di Delia. L’esibizione dopo la celebrazione della santa messa.

Martedì 21, in viale Bonfiglio, alle 20,30, serata di cabaret con Giuseppe Castiglia che sarà accompagnato dal gruppo musicale “Ruby & Co”. Mercoledì 22, il ‘’clou’ delle celebrazioni religiose. Alle 10, in piazza Savatteri, distribuzione delle rose di Santa Rita, a seguire, alle 11, la celebrazione della Santa Messa. Alle ore 12, supplica a Santa Rita e benedizione delle rose. Alle 17.30, Santa Messa. Al termine la processione cittadina del simulacro di Santa Rita, accompagnata dalla banda musicale. Al rientro i fuochi d’artificio.

Giovanni Blanda