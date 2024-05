Sarà il cantante neomelodico di origini gelesi Angelo Famao, conosciuto per il suo tormentone “Tu si a fine do munnu”, a chiudere i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo a Licata. Il concerto è in programma il 6 Maggio sul palco allestito in Piazza Progresso. Il concerto è gratuito.

Il cantante si è fatto conoscere a livello nazionale anche grazie a Fabrizio Corona che ha voluto promuovere lui e la sua musica; è molto seguito anche sui social con il suo profilo Instagram arriva a 308mila follower ed è seguito anche da molti bambini e ragazzi, tra cui la musica neomelodica inizia ad avere sempre più successo.