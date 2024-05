Rose Villain in concerto gratuito al Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo venerdì 27 settembre.

La cantante, autrice e regista dai milioni di stream è il primo nome annunciato del cartellone di concerti e spettacoli del festival internazionale, alla sua 27^ edizione, che si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 20 al 29 settembre prossimi.

Reduce dal successo sanremese del brano “Click boom!”, già disco di platino, e delle tracce del nuovo album “Radio Sakura”, certificato disco d’oro e che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e sul podio della Top Album FIMI, Rose Villain farà tappa a San Vito Lo Capo con il suo tour estivo, il Radio Sakura Summer Tour 2024, l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i nuovi successi dell’album che fanno conoscere al pubblico la natura più intima dell’artista.

“Anche quest’anno il Cous Cous Fest – ha detto Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo – offrirà ai suoi visitatori un palinsesto di concerti e spettacoli gratuiti sulla spiaggia di San Vito Lo Capo che arricchirà il programma della kermesse internazionale. Sarà un cartellone che vedrà, come sempre, nomi di spicco del panorama musicale nazionale ed internazionale e che verrà incontro ad un target di visitatori variegato, dai giovani ai meno giovani. Rose Villain, cantante dai milioni di stream, è un’artista sulla cresta dell’onda che, siamo certi, farà divertire e ballare i tanti visitatori che ogni anno scelgono di partecipare ad un evento unico e che riserva grandi emozioni”.

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo lavoro discografico, Radio Gotham (certificato platino da FIMI/GfK Italia), un album esplosivo, inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo, che ha entusiasmato pubblico e critica e ha debuttato tra le prime 5 posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI e all’ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify.

Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, la voce di Rose Villain la scorsa estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro “Fragole“ (certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia), che l’ha vista co-protagonista.

Nell’ottobre scorso è tornata con la sua nuova hit “Io, me ed altri guai” (Warner Music Italy), una Tainted Love in stile Mercoledì Addams, certificata disco d’oro. L’artista, che aprirà le 4 date italiane del tour dei Coldplay a luglio allo Stadio Olimpico di Roma, è anche tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, assieme a Fabri Fibra e Geolier alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. È attualmente virale, sulle piattaforme digitali e su Tik Tok, la hit “Come un tuono” feat. Guè, già certificata anch’essa disco d’oro.

Già annunciate 4 nuove date nei club per il 2024 a Firenze, Padova, Napoli e Milano e il Radio Sakura Summer Tour 2024 che la vedrà protagonista, dal primo giugno, di un tour estivo che la porterà in giro per tutta la penisola e che farà tappa, appunto, anche al Cous Cous Fest.

Appuntamento sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, venerdì 27 settembre, per un live da non perdere, carico di energia.