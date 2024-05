Perde il controllo del veicolo e finisce fuori strada. Un trentottenne bracciante agricolo di Aragona è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto la scorsa notte in contrada Fondacazzo, tra il Quadrivio Spinasanta e la strada statale 118. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile.

I militari dell’Arma, dopo aver accertato che l’uomo non avesse riportato gravi conseguenze, hanno proceduto al test dell’alcol. Il risultato ha dato esito positivo con un valore di quasi 2g/l. Il bracciante agricolo è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.