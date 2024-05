I Casino Online esistono da più di 20 anni ma la loro evoluzione è così rapida e progressiva che questo prodotto continua a conquistare quote di mercato nel mondo dell’intrattenimento sul web. In questo articolo cerchiamo di capire come si è arrivati alla nascita dei casino online partendo dagli albori, perché i casino online hanno praticamente sostituito quelli classici e che futuro attenderci da questo mercato tanto amato in Italia e nel resto del Mondo.

Storia ed evoluzione del Gioco dagli Antichi Romani ad oggi

L’impero romano e la passione per il gioco, i numeri e la strategia – Il gioco (d’azzardo o meno, ovvero legato o no ad una scommessa fatta con soldi veri) è un divertimento che risale alla notte dei tempi. E’ un fatto storico infatti come già gli antichi romani si riunivano per giocare a una sorta di craps o dadi (il Tassarae), ad una variante del backgammon (la Tabula) o ad un gioco strategico (il Latrunculi). Il gioco era un intrattenimento amato da tutte le classi sociali ed anche anche regolamentato per evitare che venisse utilizzato in maniera eccessiva.

Il gioco d’azzardo nel medioevo – Il gioco comincia ad avere una connotazione negativa proprio in questo periodo, perché legato a pratiche illegali e immorali. Per questo fu obiettivo di divieti e restrizioni da autorità religiose e civili.

Il “rinascimento” del gioco – Proprio nel Rinascimento, il concetto di gioco, torna ad avere un’aura positiva, legata al divertimento, all’intrattenimento e all’ambito sociale. Il gioco torna in voga nelle classi nobili sia in Italia che in Francia con giochi che conosciamo tuttora come roulette e baccarat.

La nascita dei casino e delle sale da gioco – Siamo fra il 17esimo e il 18esimo secolo e il gioco in Europa ormai spopola ovunque grazie alla creazione di sale da gioco di lusso. I fatturati dei casino e delle lotterie servono inoltre a finanziare chi detiene il potere in quei secoli, sia per il mantenimento delle opere d’arte o delle infrastrutture ma anche per l’industria militare e bellica. Nel 19esimo secolo il gioco d’azzardo si espande oltreoceano con la nascita di città simbolo dei casino come Las Vegas e Atlantic City.

Internet e la rivoluzione definitiva – Il web arriva a stravolgere un mercato, quello del gaming, che aveva puntato sulla tradizione e gli stereotipi grazie anche al cinema Hollywoodiano. Con l’arrivo dei casino online invece tutto cambia. E nelle prossime righe spieghiamo il perché il cambiamento è stato in meglio.

Perché i Casino Online sono meglio di quelli Classici dal Vivo?

L’arrivo dei casino online ha dato la possibilità a tutti, purché minorenni, di giocare a roulette, blackjack, dadi, poker, slot machine e via dicendo. In parallelo, le dinamiche dei social network hanno permesso a questo mondo di espandersi e farsi conoscere ovunque.

Se prima le sale da gioco erano un lusso destinato solo ad chi poteva ad esempio prendere la macchine e andare a fare serata a Montecarlo, oggi l’accesso universale alla linea internet tramite pc, tablet o smartphone ha permesso a chiunque di divertirsi, intrattenersi e perchè no tentare la fortuna con i casino online, anche investendo poco tempo e poco denaro.

Convenienza, esperienza personalizzata, accessibilità, privacy, promozioni e bonus, modalità di pagamenti sicuri e soprattutto varietà di giochi dei casino online non aams non solo legati al classico tavolo verde, hanno reso i siti di gaming di gran lunga preferibili all’ormai statica realtà dei casino tradizionali che sono quindi andati in crisi e molti dei quali (tranne i major) sono falliti o rischiano di fare quella fine.

Quale futuro per l’Intrattenimento nei Casino Online?

Eventi con streaming dal vivo, Intelligenza artificiale personalizzabile, realtà virtuale e aumentata, blockchain e criptovalute. Questi sono fra gli argomenti più caldi nel dibattito sul futuro dei casino online che ad oggi sono la forma di intrattenimento preferita al mondo, anche più di quella dei videogames che invece spopolavano negli anni ‘90.

Con questi presupposti, supportati da una regolamentazione che rende il gioco nei casino online sicuro, affidabile e incline alla lotta alla ludopatia, il mercato del gaming sul web guarda al futuro con grande ottimismo. Ovviamente la storia può essere ribaltata e cambiata in un batter di ciglia, se arrivasse un nuovo prodotto che potesse mescolare ancora meglio intrattenimento e gioco. Ma al momento questo “pericolo” per gli amanti dei casino online non esiste.