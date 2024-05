Domenica 12 maggio 2024 alle ore 16,00,presso il salone del Palazzo Cafisi di Favara, in Piazza Cavour, avrà luogo il congresso del PD circolo di Favara. Saranno presenti all’assemblea il segretario provinciale Simone Di Paola, il responsabile organizzazione Mario Castronovo,la deputata nazionale On. Giovanna Iacono, il deputato regionale e capogruppo all’assemblea regionale siciliana On. Michele Catanzaro. Tutti gli iscritti al partito e i cittadini simpatizzanti che volessero iscriversi sono invitati a partecipare.

Oggi nel momento in cui la democrazia subisce un grave arretramento ,come si può vedere dalla sempre più scarsa partecipazione dei cittadini al voto, la rivitalizzazione della vita democratica del partito di Favara è assolutamente necessaria anche per indirizzare le decisioni pubbliche, decisioni che ricadono sulla vita di tutti.

Vogliamo che il PD di Favara diventi sempre di più così come definito dall’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, una libera associazione di cittadini al fine di determinare democraticamente la vita politica.

Il partito Democratico di Favara vuole essere lo strumento di difesa dei diritti dei cittadini ( acqua, controllo del territorio, difesa del lavoro, pari opportunità) , vogliamo costruire un partito aperto alla città che sia per i giovani ( ragazze e ragazzi) una palestra di crescita politica, che conosca i bisogni dei quartieri e delle varie classi sociali, che sia sul territorio comunale per conoscerne le necessità e ricercare insieme ai cittadini le soluzioni e le risposte migliori, un partito in difesa della legalità contrastando la legge del più forte.

Il primo elemento di una salda democrazia è la PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, perciò vi invitiamo tutti a partecipare al Congresso del PD del circolo di Favara che si svolgerà nel salone del Palazzo Cafisi, Piazza Cavour domenica 12 maggio 2024 , ore 16,00.