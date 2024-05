Giochi fatti a Racalmuto; sarà sfida a tre per la poltrona a sindaco. I candidati sono Lillo Bongiorno, Salvatore Petrotto e Salvatore Picone. L’attuale sindaco Vincenzo Maniglia non si presenta dunque in questa tornata elettorale perchè come detto da lui stesso “non ci sono le condizioni”.

Lillo Bongiorno con la lista civica “La Svolta per Racalmuto” composta da Marilena Bufalino Maranella, Rosario Canicattì, Angelo Di Vita, Carmelo Falco, Carmelisa Gagliardo, Cristina Maria Iacono, Antonino Lauricella, Giuseppe Licata, Giovanna Matteliano, Sergio Pagliaro, Elisa Ruggeri e Valentina Zucchetto. Gli assessori designati sono: Antonino Lauricella, Cinzia Leone, Luigi Castiglione, Lillo Conte.

Salvatore Petrotto con la lista civica “Racalmuto riparte” composta da Michelangelo Romano, Luisa Agró, Edoardo Chiarelli, Edoardo Bufalino Marinella, Angelo Guagliano, Alexia Lo Presti,

Giusy Rinallo,Maria Morgante, Giovanni Campanella, Gioacchino Mulè, Paolino Mattina, Giusy Petrotto. Gli assessori designati da Petrotto sono: Giovanni Mattina, Michelangelo Romano, Giovanni Campanella e Luisa Agrò.

Salvatore Picone con la lista “Un paese per tutti – Salvatore Picone sindaco“: Roberta Castellana, Davide Cino, Maria Alessandra Magrì, Croce Maria Mulè, Giuseppe La Russa, Carmela Matteliano, Roberto Restivo Pantalone, Alfredo Mattina, Luigi Scimè, Federica Paola Manno, Giuseppe Di Falco, Angela Maria Calogera Martorana. Gli assessori designati da Picone sono: Gaetano Savatteri e Giovanni Salvo.