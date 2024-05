L’amministrazione comunale continua a dimostrare il suo impegno nel miglioramento degli spazi urbani.

L’ufficio tecnico sta attualmente predisponendo gli atti di gara per un importante progetto di illuminazione del Castello dei Normanni, reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 90 mila euro. Un’opera di risitemazione che vedrà finalmente la luce dopo trent’anni di attesa.

Il sindaco ha espresso grande soddisfazione per i progressi fatti: “Questi progetti sono il frutto del nostro costante impegno per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Continuare a investire sugli spazi urbani significa non solo valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, ma anche creare luoghi di incontro e socializzazione per tutte le generazioni.”

Inoltre – ha aggiunto l’assessore Giordano – abbiamo presentato un progetto per potenziare e riammodernare le giostre del parco Robinson e migliorare quelle di Piazza Toronto. Questi interventi mirano a fornire aree giochi moderne e sicure, che possano essere godute da famiglie e dai bambini della nostra comunità.