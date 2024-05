Apre la porta della sua abitazione e trova un fucile calibro dodici e un bossolo esploso appartenente alla stessa arma. È successo a Grotte dove un imprenditore sessantacinquenne del posto ha denunciato quanto accaduto proprio davanti casa. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. L’uomo è uscito e ha fatto la scoperta. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno sequestrato fucile e proiettile. Non è ancora chiaro se il gesto sia riconducibile ad un avvertimento o se qualcuno, forse per sbarazzarsene, abbia lasciato arma e bossolo da quelle parti. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto.