Un uomo di 76 anni è morto carbonizzato a Canicattì, in contrada Giglio al confine con Grottarossa, dopo che le fiamme da lui appiccate per bruciare alcune sterpaglie lo hanno travolto.

L’allarme è stato lanciato dai passanti e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e ritrovato il cadavere dell’uomo. I Carabinieri della locale Compagnia hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.