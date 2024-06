Elezioni amministrative 2024, ecco tutti i sindaci eletti in Sicilia. Primi risultati e primi sindaci eletti nell’Isola, nei 37 comuni chiamati al voto.

Elezioni amministrative 2024, i sindaci già eletti

A Monreale (Palermo) appare ormai certa la rielezione del sindaco uscente Alberto Arcidiacono. Quando sono state scrutinate 17 sezioni sulle 36 in totale, Arcidiacono conta su 6.977 voti, pari all’83,6%. Sanfratello 554 voti (6,6), Macaluso 367 voti (4,4%), Parello 445 voti (5,3).

L’architetto Vito Scalisi è stato eletto sindaco di Salemi (Trapani). Scalisi, che era sostenuto dalla lista civica “Scelgo Salemi”, ha ottenuto il 56,69 per cento contro il 37,1 dell’insegnante Giuseppina Spagnolo.

A Forza d’Agrò, in provincia di Messina, viene rieletto Bruno Miliadò. A Condrò eletto Giuseppe Pietro Catanese. A Longi Calogero Lazzara ha sconfitto l’uscente Antonino Fabio. Lillo Pistone è il nuovo sindaco di Spadafora, davanti a Tania Venuto e Pinuccio Nomefermo.

Il sindaco uscente di Aci Castello, Carmelo Camillo Scandurra, candidato del centrodestra, è in testa con circa il 59% dei voti seguito con circa 20% ciascuno da Alberto Angelo Bonaccorso, candidato da Pd e M5s, e dall’ex sindaco Filippo Maria Drago, e ha già ringraziato tutti su Facebook.

Naro e Santa Elisabetta, nell’Agrigentino, hanno i loro sindaci. A Naro trionfa Milco Dalacchi, a Santa Elisabetta ha vinto Liborio Gaziani. A Caltabellotta, sempre in provincia di Agrigento, eletto Biagio Marciante.

A Palazzo Adriano (Palermo) l’unico candidato sindaco Nicolò Granà viene eletto visto che è stato superato il quorum. A Roccamena, nel Palermitano, viene confermato il sindaco uscente Pippo Palmeri.

Verso il ballottaggio a Castelvetrano e Gela

Si profila ballottaggio a Castelvetrano (Trapani) tra l’avvocato Giovanni Lentini e il medico Salvatore Stuppia. Su quasi metà delle schede scrutinate nelle 32 sezioni (hanno votato 15.904 elettori) Lentini – sostenuto da Prima L’Italia Lega, Forza Italia, FdI e tre liste civiche – si attesta al 35%, seguito da Stuppia col 25,2%. Terzo l’avvocato Marco Campagna sostenuto da Pd e una lista civica. Stuppia è sostenuto da tre liste civiche

A Gela, in provincia di Caltanissetta, la candidata sindaco del centrodestra Grazia Cosentino – sostenuta dalle liste Lega, Italia Viva e Fratelli d’Italia – è in testa con il 31,55% dei voti seguita da Terenziano di Stefano con il 28,11 % dei voti e Salvatore Scerra, anche lui candidato di centrodestra con il 24,52% dei voti.

Le amministrative in Sicilia

In Sicilia, nei 37 comuni in cui si rinnovano sindaci e consigli comunali l’affluenza è stata del 58,05%. Il dato è definitivo. Sono stati chiamati al voto 462.281 elettori.

A Caltanissetta, unico capoluogo in cui si è votato, l’affluenza è stata del 55,90%, lo 0,63% in meno rispetto alle precedenti comunali. L’affluenza più alta è stata in provincia di Messina (10 comuni al voto) col 65,67%. La più bassa in provincia di Agrigento (6 comuni al voto) col 45,41%.

I Comuni interessati al voto

Per la provincia di Palermo sono interessati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale i comuni di: Bagheria, Bompietro, Borgetto, Cinisi, Corleone, Monreale, Palazzo Adriano, Roccamena, San Mauro Castelverde.

Per la provincia di Agrigento: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Sant’Elisabetta. Per il Nisseno: Caltanissetta, Gela e Sommatino. Per la provincia di Catania: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea.