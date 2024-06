Arrivano i risultati della XXII Edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, conosciuto come Selezione del Sindaco, che si presenta rinnovato nel nome e nelle proposte.

Viene organizzato dall’Associazione Nazionale Città del vino con l’autorizzazione del Masaf (Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste) e il supporto scientifico dell’OIV(Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino), ed è svolto in collaborazione con Recevin (la Rete Europea delle Città del Vino), con la Federazione Internazionale “Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne” (Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa).

Lo spirito è quello di ribadire il valore del rapporto tra vino e territorio premiando insieme le Aziende e i Comuni. Sindaci e produttori sono così idealmente uniti nella promozione delle tradizioni e delle eccellenze enologiche. Il Concorso, per il suo carattere itinerante e internazionale, ha avuto luogo nelle precedenti ventunesime edizioni in alcune tra le più importanti Città del Vino italiane, mentre l’edizione 2015 si è svolta in Portogallo.

La Giuria composta da circa 60 commissari tra enologi, buyer, importatori, tecnici e giornalisti provenienti dall’Italia e dall’estero, ha visto tra i partecipanti l’Enologo siciliano Gianni Giardina, presidente di commissione e veterano del concorso, dove ha svolto diversi ruoli, componente del comitato tecnico scientifico, coordinatore dei presidenti di commissione, presidente della giuria d’assaggio Grappa Award e da sempre presente a tutte le ventidue edizioni.

In palio Gran Medaglie d’Oro, d’Oro e d’Argento, iscritte nelle varie categorie di vini, Dop (Doc e Docg) e Igp, che di fatto sono un attestato di certificazione della qualità dei vini.

L’edizione 2024 da poco conclusa è la 22esima del Concorso e si è tenuta a Gorizia in Friuli Venezia Giulia, presso l’UGG, dal 31 maggio al 2 di giugno, molti i vini siciliani vincitori.

La cerimonia di premiazione si svolgerà, alla presenza del Ministro Lollobrigida, a Roma l’8 luglio p.v. presso la Sala Giulio Cesare in Campidoglio.

I vini vincitori nel 2024

vincitori selezione del sindaco 2024