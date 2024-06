Al termine delle ultime elezioni amministrative, è ora il momento di trarre delle conclusioni. Queste elezioni, in particolare, hanno dimostrato come l’impegno e il lavoro possano premiare anche i giovani, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella politica locale. Nei comuni di Campobello di Licata e Naro, i giovani di Gioventù Nazionale si sono distinti per il loro impegno e dedizione.

Gabriele Brunetto, presidente provinciale della giovanile di Fratelli d’Italia, candidato nella lista civica “Uniti X cambiare Campobello” con Michele Termini Sindaco, è stato eletto consigliere di opposizione con 381 preferenze; Vincent Cancemi, presidente del circolo di Gioventù Nazionale Naro, candidato nella lista civica “Magica Naro” con Milco Dalacchi Sindaco, è stato eletto consigliere di maggioranza con 240 preferenze.

La presenza di giovani in ruoli di responsabilità è un segnale positivo per il futuro della politica locale, indicando un rinnovamento e una nuova prospettiva per le amministrazioni comunali. Gioventù Nazionale continuerà a promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica, sostenendo i suoi valori identitari.