Una lite è sfociata in una coltellata in pieno centro storico a Licata. Ad avere la peggio un uomo rimasto ferito dal fendente e attualmente sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I poliziotti, diretti dal commissario Garro, si sono precipitati sul posto e hanno fermato un uomo attualmente interrogato in Commissariato per chiarire i contorni della vicenda.