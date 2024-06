“La Sicilia agonizza. La siccità sta facendo danni incalcolabili e il rischio incendi presto si potrebbe trasformare in emergenza incendi. La ricreazione della campagna elettorale è finita ed è ora di pensare ai problemi dell’isola e non a come riassemblare i pezzi della macchina di governo regionale per accontentare i partiti della maggioranza. Se Schifani deve fare un rimpasto lo faccia subito, non possiamo aspettare l’insediamento del Parlamento europeo a metà luglio perché qualcosa si muova a palazzo d’Orleans secondo i desiderata dei suoi alleati”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“È già scandaloso – continua De Luca – che da metà aprile siamo senza assessore all’Agricoltura in un momento più che drammatico per questo settore e che i manager della sanità, solo nei prossimi giorni, dopo mesi di attesa e risse nella maggioranza, a quanto sembra, potrebbero essere finalmente nominati con decreto per cercare di porre rimedio ai tanti disastri della sanità pubblica siciliana, quali i pronto soccorso intasati, le infinite liste d’attesa e la carenza di organici medici e infermieristici. Ricordi, Schifani, qualora lo avesse dimenticato, che quelli a cui deve dare risposte non sono i deputati che lo sostengono, ma i siciliani”.