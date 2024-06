Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in via Barone Celsa, nel cuore del quartiere di Fontanelle. Una donna alla guida di una Fiat Seicento, dopo aver perso il controllo del veicolo, è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.

Il boato è stato forte e il lampione è caduto sulla carreggiata. Per fortuna tanto spavento ma nessuna grave conseguenza per la signora che è uscita in autonomia dall’abitacolo. Sul posto, per precauzione, è intervenuta anche un’ambulanza. Presenti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, e la Polizia Municipale che si sta occupando dei rilievi.