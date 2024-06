Pubblicato il decreto regionale che dà il via all’assegnazione dei “voucher foraggi” per gli allevatori siciliani e alla formazione di un albo fornitori. Dopo l’approvazione in commissione Attività produttive dell’Ars si passa adesso alla fase attuativa del provvedimento voluto dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che stanzia 10 milioni di euro per fronteggiare i danni causati al settore dalla carenza idrica.

Contributo erogato attraverso emissione di un buono acquisto

Il contributo sarà erogato, sino a esaurimento delle risorse, attraverso l’emissione di un “buono” utilizzabile per l’acquisto di foraggi presso fornitori individuati dalla Regione e inseriti in un apposito albo. Per l’accesso al beneficio economico si terrà conto dei criteri di proporzionalità rispetto al danno subito dalle imprese di allevamento.

Domande entro il 3 luglio

Le domande vanno presentate entro il prossimo 3 luglio esclusivamente attraverso i Centri di assistenza agricola (Caa) di appartenenza che, entro i successivi 10 giorni, provvederanno a inviare le istanze al Dipartimento Agricoltura. Gli allevatori potranno quindi ritirare il prodotto presso la zona industriale Dittaino (Enna) o altro punto che sarà definito dopo avere sentito le organizzazioni professionali di categoria.

Come essere inseriti nell’albo dei fornitori di foraggio

Per richiedere di essere inseriti all’interno dell’albo dei fornitori di foraggio, invece, occorre compilare il modulo allegato al bando e inviarlo via Pec, da domani ed entro il prossimo 26 giugno, all’indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.

A questo link è possibile consultare il decreto regionale “Emergenza idrica in agricoltura e zootecnica” e scaricare i modelli delle domande.

Giuseppe Catania, “In arrivo contributi regionali”

“Al via l’iter procedurale per assegnare alle aziende zootecniche siciliane contributi regionali per oltre 10,5 milioni di euro destinati all’acquisto di foraggio”. Lo afferma Giuseppe Catania, deputato regionale di Fratelli d’Italia.

Catania sottolinea: “In Commissione Attività produttive abbiamo approvato le due manifestazioni d’interesse per individuare rispettivamente le aziende fornitrici e quelle che lo riceveranno. In particolare – così come previsto da un mio emendamento al Collegato – circa 533 mila euro sono destinati alle aziende zootecniche del Nisseno. Altri 10 milioni sono stati stanziati dalla Finanziaria per sostenere il settore in tutta la Sicilia. Nelle prossime ore le manifestazioni di interesse saranno pubblicate dal Dipartimento regionale dell’Agricoltura e l’iter si concluderà dopo alcuni giorni, garantendo una boccata d’ossigeno al mondo della zootecnia. Inoltre in Commissione Bilancio in queste ore si sta dibattendo sulla previsione di ulteriori contributi: altri 5 milioni per l’acquisto di foraggio e 10 milioni per il contrasto alla crisi idrica”.

Castiglione, “Grande soddisfazione”

“Una grande soddisfazione e un ringraziamento sentito al presidente Gaspare Vitrano e a tutti i componenti della III commissione. Il Mpa conferma di essere sempre vicino al mondo dell’agricoltura e ai suoi lavoratori”. Lo dichiara il capogruppo Mpa all’Ars, onorevole Giuseppe Castiglione, dopo l’approvazione, durante i lavori della III commissione parlamentare, di un avviso pubblico, da 10 milioni di euro, per la formazione di un albo dei fornitori di foraggi e degli allevatori in attuazione della legge regionale n° 20 del 22 maggio 2024.

“Si tratta – prosegue Castiglione – di un passaggio fondamentale per un settore che, a causa della siccità, vive un momento particolarmente complesso e di grande crisi. Come Mpa non possiamo voltare le spalle a chi, in Sicilia, porta avanti con grande sacrifici imprese agricole e di zootecnia”.